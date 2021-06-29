Школяр пішов плавати разом зі своїми друзями. Вони намагались врятувати його, проте у дітей не вистачило сили.

До теми Пірнув і зник: на Львівщині потонув 11-річний хлопчик – фото

Хлопчик потонув у кар'єрі

У місцевому кар'єрі у селі Бояничі втопився 11-річний школяр зі сусіднього села Гатківка. Хлопчик пірнув під воду і не зміг виринути. Під вечір рятувальники витягнули тіло дитини на берег.

Односельці хлопчика розповіли, що його виховували в дуже позитивній родині. Він був найстаршим з 4 дітей у сім'ї.

"14 червня разом з ровесниками йшов до Першого Причастя, а майже через 2 тижні маємо таку трагедію", – розповіли односельці.

У селі поки не знають, коли поховають школяра. Ймовірно, це відбудеться 29 чи 30 червня. Наразі його тіло перебуває у морзі.

Друг намагався врятувати загиблого

За словами сусідів хлопчика, він разом зі своїм 14-річним другом та подругою-шестикласницею нарвали черешень і вирішили піти скупатися.

Почали тонути. Дівчинку очевидці, які теж були на кар'єрі, витягнули. Хлопці до кінця намагалися врятувати один одного. Старший зумів вибратися з води, а молодший пішов на дно,

– додали у Гатківці.

Односельці загиблого зазначили, що хлопець, який вижив, пережив великий стрес.

"Все плаче, картає себе, що не зміг друга врятувати. Хоча він зробив усе, що від нього залежало", – підсумували вони.

Зауважте! Раніше у Бояничах був глиняний кар'єр. Зараз його частково затопило, тож влітку тут купаються місцеві жителі.