Загибель 11-річного школяра у кар'єрі на Львівщині: подробиці трагедії
Джерело:LMN
У Червоноградському районі 27 червня потонув 11-річний хлопчик. На жаль, врятувати його не вдалося. Тіло дитини витягли з води рятувальники.
Школяр пішов плавати разом зі своїми друзями. Вони намагались врятувати його, проте у дітей не вистачило сили.
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Хлопчик потонув у кар'єрі
У місцевому кар'єрі у селі Бояничі втопився 11-річний школяр зі сусіднього села Гатківка. Хлопчик пірнув під воду і не зміг виринути. Під вечір рятувальники витягнули тіло дитини на берег.
Односельці хлопчика розповіли, що його виховували в дуже позитивній родині. Він був найстаршим з 4 дітей у сім'ї.
"14 червня разом з ровесниками йшов до Першого Причастя, а майже через 2 тижні маємо таку трагедію", – розповіли односельці.
У селі поки не знають, коли поховають школяра. Ймовірно, це відбудеться 29 чи 30 червня. Наразі його тіло перебуває у морзі.
Друг намагався врятувати загиблого
За словами сусідів хлопчика, він разом зі своїм 14-річним другом та подругою-шестикласницею нарвали черешень і вирішили піти скупатися.
Почали тонути. Дівчинку очевидці, які теж були на кар'єрі, витягнули. Хлопці до кінця намагалися врятувати один одного. Старший зумів вибратися з води, а молодший пішов на дно,
– додали у Гатківці.
Односельці загиблого зазначили, що хлопець, який вижив, пережив великий стрес.
"Все плаче, картає себе, що не зміг друга врятувати. Хоча він зробив усе, що від нього залежало", – підсумували вони.Зауважте! Раніше у Бояничах був глиняний кар'єр. Зараз його частково затопило, тож влітку тут купаються місцеві жителі.