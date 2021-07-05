Загибель 14-річного хлопця у церкві біля Львова: нові подробиці трагедії

На Львівщині 2 липня трапилась трагедія – у приміщенні церкви загинув 14-річний хлопець. Підлітка вдарило струмом, коли він допомагав робити в храмі ремонт.

У Департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА повідомляли, що хлопець загинув від удару блискавки. Проте причина смерті була іншою.

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Підліток загинув у церкві від удару струму

У церкві в селі Тарасівка, неподалік Львова, 2 липня в церкві загинув 14-річний хлопець. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство" з приміткою "нещасний випадок". Наразі вони проводять розслідування.

Підліток допомагав проводити у храмі ремонт. У церкві знімали дерев'яну підлогу, щоб покласти нову з підігрівом. Хлопець взяв до рук трубу, всередині якої був неізольований електродріт. Від удару струму підліток впав. Медики швидкої, які приїхали на виклик, констатували смерть дитини.

Під підлогою була труба та електрика. Він вчепився за трубу, хотів віднести її, ступив два кроки, впав і все. Другий хлопець старався ту трубу забрати у нього, його також струмом вдарило,

– розповів паламар Федір Брумець.

Наразі невідомо, хто закопав трубу з неізольованим електродротом у підлогу, адже робили її ще у 1977 році.

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У селі оголосили жалобу

Односельці підлітка розповіли, що він кілька років прислуговував у храмі. Школяр закінчив 8 клас і на канікулах зголосився допомогти з ремонтом.

"Файний був, у церкві прислуговував, слухняний такий хлопець. Біда сталася, ще і яка біда, такий молодий хлопець", – зазначила жителька села Катерина Сас.

У загиблого також був молодший брат. Мама виховувала обох хлопців самотужки. У селі оголосили жалобу через смерть підлітка. На фасаді народного дому наразі висить прапор із чорними стрічками.