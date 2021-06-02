Загибель 6-класника під час екскурсії: у вчительки трапився серцевий напад

На водоспаді Кам’янка у національному парку "Сколівські Бескиди" 2 червня загинув 12-річний львівський школяр. У вчительки, яка організувала екскурсію стався серцевий напад.

Разом з дітьми на екскурсії перебували 5 дорослих – 3 вчителів та 2 батьків. Міське управління освіти створить комісію для розслідування фактів трагедії.

До теми На Львівщині загинув учень 6 класу під час шкільної екскурсії на водоспад

Правоохоронці проводять розслідування

Начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик розповіла, що нещасний випадок, внаслідок якого загинув учень 6 класу однієї з львівських шкіл, трапився об 11:42 в селі Кам'янка.

Діти поїхали на екскурсію разом із працівниками закладу освіти та супровідними особами: 3 вчителями та 2 батьками. Як нам стало відомо, хлопчик надто близько підійшов до води, була швидка течія, він послизнувся і впав у воду,

– зазначила посадовиця.

За словами Довганик, на березі педагоги та медики проводили реанімаційні заходи. Проте, попри усі зусилля, врятувати життя дитини не вдалося. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

У вчительки трапився серцевий напад

Довганик зазначила, що у класної керівниці, яка супроводжувала дітей на екскурсії, трапився серцевий напад. Наразі вона перебуває у Сколівській лікарні.

"Окрім того, вчитель, який рятував життя дитині, наковтався води та отримав переохолодження, тому також доставлений до лікарні у Сколе", – додала посадовиця.

За її словами, окрім правоохоронців, обставини трагедії розслідуватиме комісія, яку створить управління освіти.