Тіло знайшли на території, якою пролягає туристичний маршрут. Поруч із загиблим лежали його рюкзак та дозвіл на перебування у прикордонній зоні.

До теми Біля гори Піп Іван туристи знайшли мертвого чоловіка

Чоловік подорожував сам

Тіло чоловіка знайшли 3 травня на горі Піп Іван.

Правоохоронці встановили, що загиблим був львів'янин, 1972 року народження.

Чоловік останнім часом проживав у Києві.

У подорож він вирушив сам.

Загиблий 1 травня звернувся до прикордонників у селі Ділове, що на Рахівщині.

Вони видали львів'янину дозвіл на перебування у прикордонній зоні, де проходить туристичний маршрут.

Правоохоронці вважають, що саме цього дня він і піднявся на гору Піп Іван Мармароський.

Ознак насильницької смерті не виявили

Тіло загиблого знайшли інші туристи з Івано-Франківщини, які проходили цим маршрутом. На його тілі не виявили ознак насильницької смерті.

Поліцейські піднялися на гору, оглянули тіло. Ознак насильницької смерті не було виявлено. Біля загиблого знайшли перепустку та рюкзак зі спорядженням. В рюкзаку були сухпайок, карта, інші речі туриста,

– розповіла речниця поліції Закарпаття Ганна Дан.

Щоб транспортувати тіло туриста з гори залучили закарпатських рятувальників. Роботу ускладнювало те, що тіло лежало на сніговому карнизі. Він міг будь-якої хвилини зірватись донизу.

Тіло загиблого спустили з гори близько опівночі 4 травня. Його передали поліції. За результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті туриста стало переохолодження.