Учень 6 класу однієї з львівських шкіл загинув 2 червня. Про дату його поховання повідомила матір хлопця Юліана Прадід у своєму фейсбуці.
До теми На Львівщині загинув учень 6 класу під час шкільної екскурсії на водоспад
Дата церемонії прощання
Парастас триватиме з 20 години 3 червня в капличці Храму Благовіщення. Вона розташована у Львові на вулиці Пасічна, 83.
Чин похорону та прощання почнеться об 11:00 у цьому ж храмі. Хлопчика поховають на Голосківському кладовищі.
Розташування храму, де пройде прощання зі школярем / Карта Google
Що відомо про цю трагедію
- Це трапилося під час шкільної екскурсії на водоспад у селі Кам’янка.
- Хлопчик підійшов занадто близько до водоспаду, щоб сфотографуватися.
- Але він послизнувся і впав у воду.
- Там він зачепився ногою за дерево та захлиснувся.
- На цій екскурсії були 44 учні.
- З ними поїхали 5 дорослих – 2 батьків і 3 вчителі.
- Після інциденту двоє вчителів потрапили до лікарні.
- У класної керівниці хлопця трапився серцевий напад.
- Також постраждав 53-річний вчитель християнської етики.
- Він намагався врятувати дитину та отримав переохолодження.