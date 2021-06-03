Учень 6 класу однієї з львівських шкіл загинув 2 червня. Про дату його поховання повідомила матір хлопця Юліана Прадід у своєму фейсбуці.

До теми На Львівщині загинув учень 6 класу під час шкільної екскурсії на водоспад

Дата церемонії прощання

Парастас триватиме з 20 години 3 червня в капличці Храму Благовіщення. Вона розташована у Львові на вулиці Пасічна, 83.

Чин похорону та прощання почнеться об 11:00 у цьому ж храмі. Хлопчика поховають на Голосківському кладовищі.

https://goo.gl/maps/Q6s3b6S6zhgwgFfx8

Розташування храму, де пройде прощання зі школярем / Карта Google 

Що відомо про цю трагедію

  • Це трапилося під час шкільної екскурсії на водоспад у селі Кам’янка.
  • Хлопчик підійшов занадто близько до водоспаду, щоб сфотографуватися.
  • Але він послизнувся і впав у воду.
  • Там він зачепився ногою за дерево та захлиснувся.
  • На цій екскурсії були 44 учні.
  • З ними поїхали 5 дорослих – 2 батьків і 3 вчителі.
  • Після інциденту двоє вчителів потрапили до лікарні.
  • У класної керівниці хлопця трапився серцевий напад
  • Також постраждав 53-річний вчитель християнської етики.
  • Він намагався врятувати дитину та отримав переохолодження.

 