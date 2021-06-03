Загибель школяра у водоспаді на Львівщині: коли його поховають

У селі Кам'янка в Стрийському районі Львівщини загинув 12-річний львів'янин. Хлопчик впав у водоспад і не зміг звідти вибратись. Стало відомо, коли відбудеться його похорон.

Учень 6 класу однієї з львівських шкіл загинув 2 червня. Про дату його поховання повідомила матір хлопця Юліана Прадід у своєму фейсбуці.

До теми На Львівщині загинув учень 6 класу під час шкільної екскурсії на водоспад

Дата церемонії прощання

Парастас триватиме з 20 години 3 червня в капличці Храму Благовіщення. Вона розташована у Львові на вулиці Пасічна, 83.

Чин похорону та прощання почнеться об 11:00 у цьому ж храмі. Хлопчика поховають на Голосківському кладовищі.

https://goo.gl/maps/Q6s3b6S6zhgwgFfx8

Розташування храму, де пройде прощання зі школярем / Карта Google

Що відомо про цю трагедію