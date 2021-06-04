Вчора виповнилося 12 років, а сьогодні його вже немає, – мама загиблого на водоспаді школяра

Під час екскурсії на водоспад Кам'янка 2 червня загинув 6-класник. Хлопчик напередодні трагедії, 1 червня, відсвяткував свій День народження. Йому виповнилось 12 років.

6-класника намагались врятувати й вчителі, і медики. Проте, на жаль, швидка течія занесла його всередину водоспаду і він загинув.

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Школяр 1 червня святкував свій День народження

Мама хлопчика Юліана Прадєд на своїй фейсбук-сторінці розповіла, що її син напередодні трагедії, 1 червня, святкував свій День народження. Школяреві виповнилось лише 12 років.

Сьогодні (2 червня – 24 канал) моя дитина поїхала на шкільну екскурсію і більше не повернулась. Вчора йому виповнилося 12 років, а сьогодні його вже немає зі мною, з нами. Біль такий, що не описати словами,

– написала жінка.

Мама загиблого додала, що останнє фото сина у її телефоні було саме зі святкування його Дня народження. Жінка подякувала усім небайдужим за підтримку.

"Дякую усім за співчуття за підтримку, але я зараз не в змозі читати усі повідомлення" – підсумувала матір школяра.



Хлопчику 1 червня виповнилось 12 років / Скриншот допису Юліани Прадєд

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