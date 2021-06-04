Вчора виповнилося 12 років, а сьогодні його вже немає, – мама загиблого на водоспаді школяра

Під час екскурсії на водоспад Кам'янка 2 червня загинув 6-класник. Хлопчик напередодні трагедії, 1 червня, відсвяткував свій День народження. Йому виповнилось 12 років.
6-класника намагались врятувати й вчителі, і медики. Проте, на жаль, швидка течія занесла його всередину водоспаду і він загинув.
До теми Послизнувся і впав у швидку течію: як загинув школяр на водоспаді Кам'янка
Школяр 1 червня святкував свій День народження
Мама хлопчика Юліана Прадєд на своїй фейсбук-сторінці розповіла, що її син напередодні трагедії, 1 червня, святкував свій День народження. Школяреві виповнилось лише 12 років.
Сьогодні (2 червня – 24 канал) моя дитина поїхала на шкільну екскурсію і більше не повернулась. Вчора йому виповнилося 12 років, а сьогодні його вже немає зі мною, з нами. Біль такий, що не описати словами,
– написала жінка.
Мама загиблого додала, що останнє фото сина у її телефоні було саме зі святкування його Дня народження. Жінка подякувала усім небайдужим за підтримку.
"Дякую усім за співчуття за підтримку, але я зараз не в змозі читати усі повідомлення" – підсумувала матір школяра.
Хлопчику 1 червня виповнилось 12 років / Скриншот допису Юліани Прадєд
Що відомо про загибель школяра на водоспаді Кам'янка
- Під час екскурсії на водоспад Кам'янка 2 червня об 11:56 загинув 12-річний учень львівської школи №82.
- Хлопчик занадто близько підійшов до води, послизнувся і впав.
- На відео, яке опублікували в мережі, чути, що діти галасували та сміялись. Вочевидь, вони думали, що школяра вдасться врятувати.
- Дорослі, які супроводжували учнів, намагались витягнути хлопчика з води.
- 53-річний вчитель християнської етики, який довгий час перебував у крижаній воді, отримав переохолодження.
- 6-класника вдалось витягнути лише рятувальникам, котрі розпиляли дерево, за яке він зачепився.
- Медики намагались реанімувати хлопчика. Проте, попри всі зусилля, він помер.
- Після трагедії у 45-річної класної керівнички трапився серцевий напад.
- Наразі вона перебуває в реанімації Сколівської ЦРЛ.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Управління освіти ЛМР також створить комісію, яка розслідуватиме деталі трагедії.
- Прощання з хлопчиком відбулося 4 червня об 11:00 в храмі Благовіщення у Львові.