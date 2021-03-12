Загинула жінка: на Львівщині трапилась моторошна пожежа – фото

Джерело:ДСНС Львівщини
У Жовкві 12 березня трапилась пожежа у дерев'яному будинку. В одній з кімнат рятувальники знайшли тіло 49-річної жінки.
Пожежа трапилась близько 3:29 на вулиці Шпитальній. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання.
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Пожежа виникла близько 3:29 / Фото ДСНС Львівщини
Рятувальники виявили в одній з кімнат тіло 49-річної жінки. Також внаслідок пожежі вогонь знищив дах та перекриття на площі 25 квадратних метрів, стіни й речі господарів будинку.
Проте вогнеборцям вдалось врятувати від займання 3 будинки та господарську будівлю, які були розташовані поруч. Наразі обставини та причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.
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Вогонь гасили 5 рятувальників / Фото ДСНС Львівщини
В будинку знайшли тіло жінки / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото ДСНС Львівщини