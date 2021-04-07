На трасі Киї – Чоп поблизу Бродів 27 липня 2020 року трапилась моторошна ДТП, внаслідок якої загинули 13-річна Юлія та 16-річна Майя Тройнюкові. Винуватець аварії Рашид Амані наразі переховується у Франції. Тож Україна вимагає його екстрадиції.

Слідство врешті встановило винного у смертельній ДТП. 49-річний француз Рашид Амані, кермуючи автівкою Lexus, не дотримався правил дорожнього руху та виїхав на зустрічну смугу.

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Внаслідок аварії автівку розірвало на 2 частини

На трасі Київ – Чоп біля Бродів 27 липня сталась потрійна ДТП.

Трагедія трапилась, коли Амані здійснював обгін та виїхав на зустрічну смугу , де зіткнувся з вантажівкою Renault.

, де зіткнувся з вантажівкою Renault. Внаслідок зіткнення Lexus розірвало на шматки .

. Двоє сестер, 13-річна Юлія та 16-річна Майя Тройнюкові, отримали важкі травми .

. Старша сестра померла у Бродівській лікарні наступного дня після аварії.

Молодшу дівчинку гелікоптером транспортували до столичної лікарні. Вона була без свідомості на апараті ШВЛ. За деякий час дитина померла .

на апараті ШВЛ. За деякий час . Також постраждав винуватець ДТП 49-річний громадянин Франції Рашид Амані. Його гелікоптером доправили у Францію . Чоловік перебував у важкому стані.

. Чоловік перебував у важкому стані. Його госпіталізували у французьку лікарню. Амані вижив й наразі переховується від правосуддя.

й наразі переховується від правосуддя. В автівці також була матір дівчат Наталія Тройнюкова. На щастя, жінка майже не постраждала.



Внаслідок ДТП загинули 2 дітей / Фото Антона Геращенка

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Україна вимагає екстрадиції француза

Заступник міністра МВС Антон Геращенко розповів, що українська поліція вже повідомила Рашиду Амані про підозру. Генеральна прокуратура вимагає його екстрадиції, щоб винуватця смертельної ДТП судили в Україні.

Якщо Франція відмовиться віддавати свого громадянина, ми будемо вимагати, аби його судили у Франції. І в Україні, і в Франції за вбивство внаслідок ДТП передбачено до 10 років ув'язнення,

– зазначив Геращенко.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіткова та Геращенко 5 квітня зустрілися з мамою загиблих дівчат Наталією Тройнюковою.

"Ми вже направили клопотання про доручення до Французької Республіки, в якому просимо провести низку слідчих дій, зокрема, вручити водієві повідомлення про підозру, допитати його як підозрюваного на території Франції та вручити повістку про виклик в Україну для проведення слідчих дій", – мовиться у повідомленні пресслужби прокуратури.



Слідство встановило винного у смертельній ДТП / Фото Антона Геращенка



Україна вимагає екстрадиції Рашида Амані / Фото Антона Геращенка