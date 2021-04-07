Загинули 2 дітей: Україна вимагає у Франції екстрадиції винуватця смертельної ДТП

Джерело:ZAXID.NET
На трасі Киї – Чоп поблизу Бродів 27 липня 2020 року трапилась моторошна ДТП, внаслідок якої загинули 13-річна Юлія та 16-річна Майя Тройнюкові. Винуватець аварії Рашид Амані наразі переховується у Франції. Тож Україна вимагає його екстрадиції.
Слідство врешті встановило винного у смертельній ДТП. 49-річний француз Рашид Амані, кермуючи автівкою Lexus, не дотримався правил дорожнього руху та виїхав на зустрічну смугу.
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Внаслідок ДТП загинули 2 дітей / Фото Антона Геращенка
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Заступник міністра МВС Антон Геращенко розповів, що українська поліція вже повідомила Рашиду Амані про підозру. Генеральна прокуратура вимагає його екстрадиції, щоб винуватця смертельної ДТП судили в Україні.
Якщо Франція відмовиться віддавати свого громадянина, ми будемо вимагати, аби його судили у Франції. І в Україні, і в Франції за вбивство внаслідок ДТП передбачено до 10 років ув'язнення,
– зазначив Геращенко.
Генеральна прокурорка Ірина Венедіткова та Геращенко 5 квітня зустрілися з мамою загиблих дівчат Наталією Тройнюковою.
"Ми вже направили клопотання про доручення до Французької Республіки, в якому просимо провести низку слідчих дій, зокрема, вручити водієві повідомлення про підозру, допитати його як підозрюваного на території Франції та вручити повістку про виклик в Україну для проведення слідчих дій", – мовиться у повідомленні пресслужби прокуратури.
Слідство встановило винного у смертельній ДТП / Фото Антона Геращенка
Україна вимагає екстрадиції Рашида Амані / Фото Антона Геращенка