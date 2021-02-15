Мер Жовкви Олег Вольський видав розпорядження про звільнення директора міської центральної районної лікарні Ігоря Шевціва. У медзакладі в листопаді 2020 року через перебої зі світлом померли 2 пацієнтів, які перебували на апаратах ШВЛ.

Пацієнти загинули 27 листопада 2020 року внаслідок відключення світла. Хоч в розпорядженні лікарні було 2 електричні генератори, їх чомусь не використали.

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Директора Жовківської ЦРЛ звільнили

Мер Жовкви Олег Шевців 15 лютого підписав розпорядження про звільнення з посади директора Жовківської ЦРЛ Ігоря Шевціва.

Відповідно до виданого мною розпорядження, з 15 лютого 2021 року звільнено Шевціва Ігоря Євгеновича з посади директора КНП "Жовківська лікарня" ("Жовківська ЦРЛ"). Наступний етап – проведення відкритого конкурсу для визначення нового керівника установи, про який повідомимо згодом,

– написав у фейсбуці міський голова.

У тексті розпорядження зазначається, що "відповідно до поданої заяви" з Шевцівим достроково розірвали контракт. Наразі на посаду керівника лікарні планують провести відкритий конкурс. До обрання нового керівника медзакладу обов’язки директора виконуватиме заступник Володимир Боровик.

За інформацією ZAXID.NET Шевців розповів, що звільнення було його спільним рішенням з Вольським. Лікар сподівається й надалі працювати в лікарні.

"Це було спільне рішення. Я написав заяву. Поки що я звільнився з посади головного лікаря. Дайте я визначуся і тоді все всім розкажу... Якщо мене візьмуть, то залишаюся", – зазначив Шевців.



Мер Жовкви звільнив директора місцевої лікарні / Фото Олега Вольського

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