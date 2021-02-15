Загинули пацієнти на ШВЛ: мер Жовкви звільнив директора лікарні
Мер Жовкви Олег Вольський видав розпорядження про звільнення директора міської центральної районної лікарні Ігоря Шевціва. У медзакладі в листопаді 2020 року через перебої зі світлом померли 2 пацієнтів, які перебували на апаратах ШВЛ.
Джерело:фейсбук Олега Вольського
Пацієнти загинули 27 листопада 2020 року внаслідок відключення світла. Хоч в розпорядженні лікарні було 2 електричні генератори, їх чомусь не використали.
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Директора Жовківської ЦРЛ звільнили
Мер Жовкви Олег Шевців 15 лютого підписав розпорядження про звільнення з посади директора Жовківської ЦРЛ Ігоря Шевціва.
Відповідно до виданого мною розпорядження, з 15 лютого 2021 року звільнено Шевціва Ігоря Євгеновича з посади директора КНП "Жовківська лікарня" ("Жовківська ЦРЛ"). Наступний етап – проведення відкритого конкурсу для визначення нового керівника установи, про який повідомимо згодом,
– написав у фейсбуці міський голова.
У тексті розпорядження зазначається, що "відповідно до поданої заяви" з Шевцівим достроково розірвали контракт. Наразі на посаду керівника лікарні планують провести відкритий конкурс. До обрання нового керівника медзакладу обов’язки директора виконуватиме заступник Володимир Боровик.
За інформацією ZAXID.NET Шевців розповів, що звільнення було його спільним рішенням з Вольським. Лікар сподівається й надалі працювати в лікарні.
"Це було спільне рішення. Я написав заяву. Поки що я звільнився з посади головного лікаря. Дайте я визначуся і тоді все всім розкажу... Якщо мене візьмуть, то залишаюся", – зазначив Шевців.
Мер Жовкви звільнив директора місцевої лікарні / Фото Олега Вольського
Коротко про загибель пацієнтів у Жовкві
- 27 листопада в лікарні в Жовкві не було електрики з 17:50 до 19:10.
- У цей час двоє людей з COVID-19, які були підключені до апарату ШВЛ, померли. Загиблі – місцеві жителі, віком 61 і 66 років.
- Медики намагалися вручну реанімувати пацієнтів, але марно – у них розвинулась дихальна недостатність.
- У лікарні були 2 електричні генератори на випадок аварійного відключення енергопостачання, але їх з незрозумілих причин не увімкнули.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за статтями "Службова недбалість" і "Вбивство через необережність" Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі терміном до 8 років.
- Голова Львівської ОДА Максим Козицький заявив, що ініціює звільнення головного лікаря Жовківської районної лікарні Ігоря Шевціва та голови Жовківської РДА Романа Черніховського.
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