Загинув 30-річний водій: у Львові трапилась жахлива ДТП – фото
У Львові 9 листопада трапилась нищівна ДТП – зіткнулись мікроавтобус Mercedes та автівка Skoda. Внаслідок аварії 30-річний водій легковика загинув.
Аварія сталась близько 11 ранку на вулиці Тунельній. Правоохоронці розслідують обставини автотрощі. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як сталась ДТП
- 30-річний львів’янин, водій авто Skoda Octavia, виїхав на смугу зустрічного руху.
- Там він зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, яким керував 38-річний житель Львова.
- Водій Skoda отримав травми, які були несумісні з життям. Чоловік помер на місці ДТП.
- Наразі медики встановлюють діагноз водієві мікроавтобуса.
Аварія трапилась близько 11 години ранку / Фото поліції Львівщини
Що загрожує винному у ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати автомобілем терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють обставини та причини ДТП.
Водій легковика виїхав на зустрічну смугу / Фото поліції Львівщини
Внаслідок аварії 30-річний львів'янин загинув / Фото поліції Львівщини
Наразі поліція встановлює обставини ДТП / Фото поліції Львівщини
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