У Львові 9 листопада трапилась нищівна ДТП – зіткнулись мікроавтобус Mercedes та автівка Skoda. Внаслідок аварії 30-річний водій легковика загинув.

Аварія сталась близько 11 ранку на вулиці Тунельній. Правоохоронці розслідують обставини автотрощі. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як сталась ДТП

30-річний львів’янин, водій авто Skoda Octavia, виїхав на смугу зустрічного руху.

Там він зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, яким керував 38-річний житель Львова.

Водій Skoda отримав травми, які були несумісні з життям. Чоловік помер на місці ДТП.

Наразі медики встановлюють діагноз водієві мікроавтобуса.



Аварія трапилась близько 11 години ранку / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному у ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати автомобілем терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють обставини та причини ДТП.



Водій легковика виїхав на зустрічну смугу / Фото поліції Львівщини



Внаслідок аварії 30-річний львів'янин загинув / Фото поліції Львівщини



Наразі поліція встановлює обставини ДТП / Фото поліції Львівщини