Загинув чоловік: суд звільнив від покарання винуватця моторошної ДТП біля Львова

Пустомитівський районний суд Львівщини звільнив від відбування покарання 39-річного жителя Київської області, який спричинив смертельну ДТП біля Львова. Дружина загиблого водія відмовилась від претензій, бо їй виплатили компенсацію.

Спочатку чоловікові присудили 4 роки за ґратами. Проте потім призначили 2 роки іспитового терміну.

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Водій Hyundai зіштовхнувся з автівкою Ford на узбіччі

Смертельна ДТП трапилась 22 липня 2020 року.

Водій автівки Hyundai Elantra їхав трасою Львів – Івано-Франківськ.

їхав трасою Львів – Івано-Франківськ. Поблизу Старого Села він виїхав на зустрічну смугу , де зіштовхнувся з автомобілем Ford Escort.

, де зіштовхнувся з автомобілем Ford Escort. За кермом Ford перебував 46-річний житель Бібрки.

Внаслідок аварії він отримав травми, які були несумісні з життям .

. Чоловік помер дорогою до лікарні.

дорогою до лікарні. Водій Hyundai повністю визнав свою провину .

. Він розповів, що їхав до Івано-Франківська, а попереду нього рухалась автівка Audi, яка почала різко гальмувати .

. Тож, щоб уникнути зіткнення, чоловік виїхав на зустрічну смугу, де назустріч також їхало авто.

Водій звернув вліво, проте на узбіччі все ж зіткнувся з автівкою Ford.

Суд звільнив водія від відбування покарання

Під час судового засідання чоловік розкаявся у вчиненому. Він попросив суддю суворо його не карати. Дружина загиблого відмовилась від претензій, адже водій виплатив їй матеріальну допомогу.

Суддя Пустомитівського райсуду Микола Кіпчанський 2 березня визнав 39-річного чоловіка винним у вчинені ДТП. Йому присудили 4 роки позбавлення волі, проте від відбування покарання звільнили, призначивши натомість 2 роки випробувального терміну.

Впродовж 2 років чоловік повинен періодично з'являтися до органів державної пенітенціарної служби та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Родичі загиблого можуть подати апеляцію на це рішення протягом 30 днів з дня його проголошення.