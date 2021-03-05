Загинув чоловік: суд звільнив від покарання винуватця моторошної ДТП біля Львова

Джерело:ZAXID.NET
Пустомитівський районний суд Львівщини звільнив від відбування покарання 39-річного жителя Київської області, який спричинив смертельну ДТП біля Львова. Дружина загиблого водія відмовилась від претензій, бо їй виплатили компенсацію.
Спочатку чоловікові присудили 4 роки за ґратами. Проте потім призначили 2 роки іспитового терміну.
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Під час судового засідання чоловік розкаявся у вчиненому. Він попросив суддю суворо його не карати. Дружина загиблого відмовилась від претензій, адже водій виплатив їй матеріальну допомогу.
Суддя Пустомитівського райсуду Микола Кіпчанський 2 березня визнав 39-річного чоловіка винним у вчинені ДТП. Йому присудили 4 роки позбавлення волі, проте від відбування покарання звільнили, призначивши натомість 2 роки випробувального терміну.
Впродовж 2 років чоловік повинен періодично з'являтися до органів державної пенітенціарної служби та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Родичі загиблого можуть подати апеляцію на це рішення протягом 30 днів з дня його проголошення.