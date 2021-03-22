У Львові 21 березня трапилась жахлива ДТП за участю автомобіля ДСНС. Надзвичайники випадково наїхали на аварійний каналізаційний люк, який вилетів й поцілив у зустрічне авто. Внаслідок аварії загинув 11-річний хлопчик.

Колектив ДСНС шокований трагедією. Надзвичайники висловлюють щирі співчуття родині загиблого.

До теми Трагедія у Львові: кришка каналізаційного люка вбила 11-річного хлопчика

Надзвичайники поспішали до місця пожежі

У ДСНС розповіли, що 21 березня службовий автомобіль їхав до місця пожежі з увімкненими маячками та спеціальним звуковим сигналом. Авто наїхало на аварійний люк, що був розташований на проїжджій частині.

Кришка люка вилетіла з-під автівки рятувальників й поцілила у зустрічний автомобіль. Внаслідок ДТП загинув 11-річний хлопчик, що перебував в салоні авто.

Колектив Головного управління ДСНС України у Львівській області шокований трагічним випадком та висловлює щирі співчуття родині загиблого хлопчика,

– підсумували у ДСНС.

Зверніть увагу! Заступник мера Львова Андрій Москаленко розповів, що за фактом трагедії вже розпочали службове розслідування. Окрім того, аварію розслідуватиме ДБР, адже одним з її учасників був співробітник ДСНС.

У Львові каналізаційний люк вилетів в автомобіль: