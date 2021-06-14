Правоохоронці затримали винуватця ДТП. Йому загрожує в'язниця.

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20-річний водій на смерть збив пішохода

Приблизно о 13:15 на вулиці Городоцькій трапилась смертельна ДТП.

Автівка Mercedes, за кермом якої перебував 20-річний житель Вінницької області, збив 38-річного жителя Львівського району.

Чоловік у момент аварії переходив дорогу в межах пішохідного переходу.

Внаслідок ДТП пішохід отримав травми, які були несумісні з життям.

Він помер на місці події.

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Невдовзі суд обере винуватцеві ДТП запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини ДТП.

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