ДТП трапилась та трасі між селами Рудки та Вишня. Водій перебував в автівці сам.

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Водій загинув на місці аварії

  • Приблизно о 9:50 на трасі між Рудками та Вишнею 59-річний місцевий житель, водій Daewoo Lanos, не впорався з керуванням.
  • Він вилетів з дороги у кювет і в'їхав у древо.
  • Внаслідок зіткнення авто чоловіка перекинулось.
  • На жаль, водій загинув на місці ДТП.
  • Окрім нього, в автівці нікого не було.
  • Наразі правоохоронці проводять розслідування.
  • Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого".
  • Вони намагаються встановити усі обставини аварії.