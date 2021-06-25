Загинув на місці ДТП: на Львівщині водій Daewoo влетів у дерево
25 червня 2021 , 11:32Читать новость на русском
У Самбірському районі Львівщини 24 червня трагічно загинув водій Daewoo Lanos. Він не впорався з керуванням і вилетів з дороги у дерево.
ДТП трапилась та трасі між селами Рудки та Вишня. Водій перебував в автівці сам.
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Водій загинув на місці аварії
- Приблизно о 9:50 на трасі між Рудками та Вишнею 59-річний місцевий житель, водій Daewoo Lanos, не впорався з керуванням.
- Він вилетів з дороги у кювет і в'їхав у древо.
- Внаслідок зіткнення авто чоловіка перекинулось.
- На жаль, водій загинув на місці ДТП.
- Окрім нього, в автівці нікого не було.
- Наразі правоохоронці проводять розслідування.
- Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого".
- Вони намагаються встановити усі обставини аварії.