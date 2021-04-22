У Львові 21 квітня з балкона загального користування випав 23-річний хлопець. Він отримав травми, які були несумісні з життям, й загинув на місці.

Інцидент трапився в одному з будинків на вулиці Симоненка. Наразі правоохоронці проводять розслідування. До теми У передсмертній записці звинуватила вчителів у булінгу: школярка з Запоріжжя покінчила з життям Ймовірно, хлопець скоїв самогубство Пізно ввечері 21 квітня на вулиці Симоненка молодий хлопець випав з балкона 9 поверху.

Він отримав важкі травми. Юнак загинув на місці.

У поліції розповіли, що повідомлення про цей прикрий інцидент вони отримали близько 22:35.

Правоохоронці встановили, що загиблому було 23 роки.

Він випав з балкона загального користування у будинку №3 й загинув миттєво.

Поліцейські з'ясували, що загиблий не проживав у цьому будинку. Проте він мешкав на тій самій вулиці неподалік.

За попередньою інформацією, юнак вчинив самогубство.

Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини інциденту. Зверніть увагу! Нещодавно у Львові трапився схожий випадок. 12 квітня п'яний скрипаль випав з вікна 5 поверху. 33-річний чоловік дивом вижив, але отримав важкі травми. Ймовірно, чоловік також хотів покінчити життя самогубством, адже напередодні посварився з дружиною.