Загинув на місці: у Львові 23-річний хлопець випав з балкона 9 поверху

У Львові 21 квітня з балкона загального користування випав 23-річний хлопець. Він отримав травми, які були несумісні з життям, й загинув на місці.
Інцидент трапився в одному з будинків на вулиці Симоненка. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Ймовірно, хлопець скоїв самогубство
Зверніть увагу!
- Пізно ввечері 21 квітня на вулиці Симоненка молодий хлопець випав з балкона 9 поверху.
- Він отримав важкі травми. Юнак загинув на місці.
- У поліції розповіли, що повідомлення про цей прикрий інцидент вони отримали близько 22:35.
- Правоохоронці встановили, що загиблому було 23 роки.
- Він випав з балкона загального користування у будинку №3 й загинув миттєво.
- Поліцейські з'ясували, що загиблий не проживав у цьому будинку. Проте він мешкав на тій самій вулиці неподалік.
- За попередньою інформацією, юнак вчинив самогубство.
- Слідчі відкрили кримінальне провадження.
- Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини інциденту.
Нещодавно у Львові трапився схожий випадок. 12 квітня п'яний скрипаль
випав з вікна 5 поверху
. 33-річний чоловік дивом вижив, але отримав важкі травми. Ймовірно, чоловік також хотів покінчити життя самогубством, адже напередодні посварився з дружиною.