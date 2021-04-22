Загинув на місці: у Львові 23-річний хлопець випав з балкона 9 поверху

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Джерело:

ZAXID.NET

У Львові 21 квітня з балкона загального користування випав 23-річний хлопець. Він отримав травми, які були несумісні з життям, й загинув на місці.

Інцидент трапився в одному з будинків на вулиці Симоненка. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Ймовірно, хлопець скоїв самогубство

  • Пізно ввечері 21 квітня на вулиці Симоненка молодий хлопець випав з балкона 9 поверху.
  • Він отримав важкі травми. Юнак загинув на місці.
  • У поліції розповіли, що повідомлення про цей прикрий інцидент вони отримали близько 22:35.
  • Правоохоронці встановили, що загиблому було 23 роки.
  • Він випав з балкона загального користування у будинку №3 й загинув миттєво.
  • Поліцейські з'ясували, що загиблий не проживав у цьому будинку. Проте він мешкав на тій самій вулиці неподалік.
  • За попередньою інформацією, юнак вчинив самогубство.
  • Слідчі відкрили кримінальне провадження.
  • Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини інциденту.
Зверніть увагу! Нещодавно у Львові трапився схожий випадок. 12 квітня п'яний скрипаль випав з вікна 5 поверху. 33-річний чоловік дивом вижив, але отримав важкі травми. Ймовірно, чоловік також хотів покінчити життя самогубством, адже напередодні посварився з дружиною.