Загинув на місці: у Львові мотоцикліст зіштовхнувся з вантажівкою – відео

23 червня 2021 , 16:07
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Джерело:

ZAXID.NET

У Львові 23 червня мотоцикліст зіштовхнувся з вантажівкою MAN. На жаль, чоловік отримав важкі травми й загинув на місці ДТП.

Аварія трапилась на вулиці Луганській біля будинку №10а. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Мотоцикліст загинув під колесами вантажівки

  • Приблизно о 12:00 на вулиці Луганській мотоцикліст в'їхав у вантажівку MAN.
  • Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям.
  • Він помер за кілька хвилин після зіткнення.
  • На місце ДТП прибули правоохоронці та медики.
  • Наразі слідчі встановлюють обставини аварії та допитують водія вантажівки.
  • У поліції заявили, що особи загиблого поки не встановили.

Дивіться відео з місця ДТП:

 

Зауважте! На Львівщині 3 червня трапились 2 аварії за участю мотоциклістів. На жаль, одна з них виявилась смертельною. Чоловік на швидкості вилетів з дороги у стовп та загинув.

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Автор: Ольга Котів