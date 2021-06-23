Загинув на місці: у Львові мотоцикліст зіштовхнувся з вантажівкою – відео

У Львові 23 червня мотоцикліст зіштовхнувся з вантажівкою MAN. На жаль, чоловік отримав важкі травми й загинув на місці ДТП.
Аварія трапилась на вулиці Луганській біля будинку №10а. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Мотоцикліст загинув під колесами вантажівки
- Приблизно о 12:00 на вулиці Луганській мотоцикліст в'їхав у вантажівку MAN.
- Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям.
- Він помер за кілька хвилин після зіткнення.
- На місце ДТП прибули правоохоронці та медики.
- Наразі слідчі встановлюють обставини аварії та допитують водія вантажівки.
- У поліції заявили, що особи загиблого поки не встановили.
Дивіться відео з місця ДТП:
Зауважте! На Львівщині 3 червня трапились 2 аварії за участю мотоциклістів. На жаль, одна з них виявилась смертельною. Чоловік на швидкості вилетів з дороги у стовп та загинув.
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