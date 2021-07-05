Загинув пасажир: на трасі Київ – Чоп ВАЗ на швидкості вилетів у відбійник – фото

Аварія трапилась неподалік села Ожидів Золочівського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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ВАЗ в'їхав у відбійник
- О 18:15 на трасі Київ – Чоп біля села Ожидів сталась смертельна ДТП.
- Водій автівки "ВАЗ-2107", 64-річний житель району, не впорався з керуванням, і на швидкості вилетів на узбіччя.
- Там авто зіштовхнулось з відбійником.
- Внаслідок ДТП водій автівки травмувався без загрози життю.
- Його пасажир, житель того ж села віком 39 років, отримав важкі травми.
- Він помер на місці аварії.
- За інформацією "Буськ-онлайн", в автівці їхали батько та син.
ВАЗ влетів у відбійник / Фото поліції Львівщини
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Водієві загрожує в'язниця
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.
Внаслідок аварії загинув пасажир / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини