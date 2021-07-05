Загинув пасажир: на трасі Київ – Чоп ВАЗ на швидкості вилетів у відбійник – фото

На Львівщині 4 липня трапилась моторошна ДТП – "ВАЗ-2107" влетів у відбійник. Внаслідок аварії загинув 39-річний пасажир, син водія.

Аварія трапилась неподалік села Ожидів Золочівського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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ВАЗ в'їхав у відбійник

О 18:15 на трасі Київ – Чоп біля села Ожидів сталась смертельна ДТП.

Водій автівки "ВАЗ-2107", 64-річний житель району, не впорався з керуванням, і на швидкості вилетів на узбіччя.

Там авто зіштовхнулось з відбійником.

Внаслідок ДТП водій автівки травмувався без загрози життю.

Його пасажир, житель того ж села віком 39 років, отримав важкі травми.

Він помер на місці аварії.

За інформацією "Буськ-онлайн", в автівці їхали батько та син.



ВАЗ влетів у відбійник / Фото поліції Львівщини

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Водієві загрожує в'язниця

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.



Внаслідок аварії загинув пасажир / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини