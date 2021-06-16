Інцидент трапився о 23:45. Чоловік отримав смертельні травми.

До теми У поїзді Рахів – Київ чоловік впав з верхньої полиці: через кілька годин він помер

На залізничній станції знайшли мертвого чоловіка

  • О 23:45 машиніст пасажирського потяга №43 сполученням Івано-Франківськ – Київ помітив, що на залізничній станції Ходорів біля колії лежить чоловік.
  • Він повідомив про це чергового по станції.
  • Коли працівники залізниці підійшли на вказане місце, то побачили, що чоловік був вже мертвим.
  • Він отримав травми, які були несумісні з життям.
  • Зокрема, у загиблого була ампутована нога.
  • Тож, цілком ймовірно, що він помер від втрати крові.
  • Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та особу померлого.
  • Внаслідок інциденту затримки руху поїздів не було.