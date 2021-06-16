Загинув під колесами потяга: у Ходорові на залізничній станції знайшли тіло чоловіка

На Львівщині на залізничній станції у Ходорові 15 червня машиніст помітив тіло чоловіка. У загиблого не було ноги.
Інцидент трапився о 23:45. Чоловік отримав смертельні травми.
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На залізничній станції знайшли мертвого чоловіка
- О 23:45 машиніст пасажирського потяга №43 сполученням Івано-Франківськ – Київ помітив, що на залізничній станції Ходорів біля колії лежить чоловік.
- Він повідомив про це чергового по станції.
- Коли працівники залізниці підійшли на вказане місце, то побачили, що чоловік був вже мертвим.
- Він отримав травми, які були несумісні з життям.
- Зокрема, у загиблого була ампутована нога.
- Тож, цілком ймовірно, що він помер від втрати крові.
- Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та особу померлого.
- Внаслідок інциденту затримки руху поїздів не було.