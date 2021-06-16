Загинув під колесами потяга: у Ходорові на залізничній станції знайшли тіло чоловіка

16 червня 2021 , 10:46
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Джерело:

Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

На Львівщині на залізничній станції у Ходорові 15 червня машиніст помітив тіло чоловіка. У загиблого не було ноги.

Інцидент трапився о 23:45. Чоловік отримав смертельні травми.

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На залізничній станції знайшли мертвого чоловіка

  • О 23:45 машиніст пасажирського потяга №43 сполученням Івано-Франківськ – Київ помітив, що на залізничній станції Ходорів біля колії лежить чоловік.
  • Він повідомив про це чергового по станції.
  • Коли працівники залізниці підійшли на вказане місце, то побачили, що чоловік був вже мертвим.
  • Він отримав травми, які були несумісні з життям.
  • Зокрема, у загиблого була ампутована нога.
  • Тож, цілком ймовірно, що він помер від втрати крові.
  • Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та особу померлого.
  • Внаслідок інциденту затримки руху поїздів не було.
Зауважте! На Львівщині 13 червня двоє людей потрапили під колеса потягів. Внаслідок першого інциденту, який трапився на станції Підзамче у Львові, 64-річний чоловік сильно травмувався. А внаслідок другого, котрий стався на переїзді залізничної станції Бориничі, загинула жінка.
Автор: Ольга Котів