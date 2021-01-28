У Львові 27 січня трапилась смертельна ДТП – зіштовхнулись Toyota та Daewoo. Внаслідок аварії загинув 47-річний водій – медики з усіх сил боролись за його життя, але врятувати чоловіка не вдалось.

Джерело: поліція Львівщини ДТП трапилась близько 17:40 на вулиці Богданівській. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини зіткнення. До теми На Львівщині внаслідок лобового зіткнення з вантажівкою загинув водій Citroen: фото Як трапилась аварія Близько 17:40 на вулиці Богданівській зіткнулись автомобілі Toyota та Daewoo.

За кермом Toyota перебував 47-річний львів'янин.

Своєю чергою, автівкою Daewoo керував 68-річний водій, також житель Львова.

Внаслідок аварії 47-річний чоловік отримав важкі травми.

Медики відвезли його до лікарні.

Лікарі з усіх сил боролись за його життя, проте львів'янина врятувати не вдалось – він помер у медзакладі.

Аварія трапилась близько 17:30 / Фото поліції Львівщини Що загрожує винному у ДТП Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини та причини ДТП.