Загинув водій: у Львові трапилась моторошна ДТП – фото

У Львові 27 січня трапилась смертельна ДТП – зіштовхнулись Toyota та Daewoo. Внаслідок аварії загинув 47-річний водій – медики з усіх сил боролись за його життя, але врятувати чоловіка не вдалось.
Джерело: поліція Львівщини
ДТП трапилась близько 17:40 на вулиці Богданівській. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини зіткнення.
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Аварія трапилась близько 17:30 / Фото поліції Львівщини
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини та причини ДТП.