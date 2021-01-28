Загинув водій: у Львові трапилась моторошна ДТП – фото

28 січня 2021 , 13:17
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У Львові 27 січня трапилась смертельна ДТП – зіштовхнулись Toyota та Daewoo. Внаслідок аварії загинув 47-річний водій – медики з усіх сил боролись за його життя, але врятувати чоловіка не вдалось.

Джерело: поліція Львівщини

ДТП трапилась близько 17:40 на вулиці Богданівській. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини зіткнення.

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Як трапилась аварія

  • Близько 17:40 на вулиці Богданівській зіткнулись автомобілі Toyota та Daewoo.
  • За кермом Toyota перебував 47-річний львів'янин.
  • Своєю чергою, автівкою Daewoo керував 68-річний водій, також житель Львова.
  • Внаслідок аварії 47-річний чоловік отримав важкі травми.
  • Медики відвезли його до лікарні.
  • Лікарі з усіх сил боролись за його життя, проте львів'янина врятувати не вдалось – він помер у медзакладі.


Аварія трапилась близько 17:30 / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному у ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини та причини ДТП.