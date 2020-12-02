Біля селища Славське, що на Львівщині, 1 грудня пара закоханих піднялась на гору Погар і загубилась у лісі. На щастя, у них був телефон. Пара зателефонувала до надзвичайників, і їх врятували.

Хлопець та дівчина піднялись на гору Погар висотою 857 метрів і не могли спуститись вниз. Молода пара загубилась у гірському лісі одразу після освідчення. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як рятували закоханих в горах

Увечері 1 грудня, 24-річний житель Радехівського району та його 17-річна дівчина вирішили піднятись на гору Погар біля Славського.

Хлопець підготував своїй дівчині сюрприз – він хотів освідчитись на вершині гори. Підйомники у той день не працювали, тому пара пішла пішки.

Закохані піднялись на гору і хлопець зробив своїй дівчині пропозицію. Проте, коли пара почала спускатись, то заблукала у лісі.

Хлопець та дівчина ходили лісом протягом години. На щастя, у них був телефон. Пара зателефонувала надзвичайникам та попросила про допомогу.

Рятувальники швидко знайшли закоханих та допомогли їм спуститись на квадроциклах.

У ДСНС повідомили, що пара не постраждала і не потребувала медичної допомоги.



На Львівщині врятували пару, яка загубилась у гірському лісі / Фото ДСНС Львівщини