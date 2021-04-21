За словами доцента кафедри програмування ЛНУ імені Івана Франка Святослава Літинського , вакцинацію працівників університету від коронавірусу призупинили. У 5 міській клінічній лікарні закінчилась вакцина.

Літинський розповів, що його разом з колегами повинні були щепити від коронавірусу ще 16 квітня. Вакцинацію працівників Львівського національного університету імені Івана Франка відновлять, коли в лікарні з'явиться вакцина.

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У 5 МКЛ закінчилась вакцина від коронавірусу

За словами Літинського, він записався на вакцинацію від коронавірусу через додаток "Дія". Його колег з кафедри біології повинні були щепити 8 квітня, а з кафедри географії – 9 квітня. Своєю чергою, вакцинувати усіх інших працівників університету повинні були 16 квітня.

Щойно (15 квітня – 24 канал) повідомили, що на п'ятницю вакцини не вистачить. Вакцинація переноситься на наступний тиждень,

– розповів Літинський.

Проте 20 квітня викладача повідомили, що вакцинацію працівників ЛНУ знову відклали через відсутність препарату.

"У зв'язку із повідомленням від керівництва 5 Міської клінічної лікарні про закінчення вакцини, ми змушені на деякий час відкласти процес вакцинування працівників університету", – мовилось у повідомленні.

За словами Літинського, йому сказали, що повідомлять, коли вакцина знову буде у наявності й процес вакцинації відновлять.

Цікаво! На Львівщині від коронавірусу провакцинували понад 36 тисяч людей вакциною Covishield. Своєю чергою, щеплення препаратом Coronavac зробили 350 людям, а Pfizer – 150 жителям області.