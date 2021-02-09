У Львові в закинутій будівлі знайшли тіло безхатченка з ранами на шиї. Правоохоронці 9 лютого затримали ймовірного вбивцю та повідомили йому про підозру.

Тіло загиблого знайшли 7 лютого близько 18:00. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. До теми У Львові знайшли тіло чоловіка з ранами на шиї: поліція розслідує вбивство – фото Правоохоронці затримали ймовірного вбивцю Близько 18:00 7 лютого правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що у закинутій будівлі на вулиці Замковій знайшли тіло чоловіка без ознак життя.

Експерти, які прибули на місце події, встановили, що смерть чоловіка могла настати внаслідок поранень, які були в нього на шиї.

Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 38-річний житель Львова, який не мав постійного місця проживання.

Слідчі встановили, що до вбивства причетний раніше судимий львів'янин – одноліток загиблого.

За інформацією поліції, чоловік завдав жертві кількох ударів ножицями у шию під час конфлікту.

38-річного львів'янина підозрюють у вбивстві / Фото поліції Львівщини Чоловікові повідомили про підозру Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру в умисному вбивстві. Якщо його провину доведуть у суді, зловмиснику загрожуватиме від 7 до 15 років у в'язниці. Наразі слідчі продовжують проводити досудове. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Безхатченка вбили ножицями / Фото поліції Львівщини

Невдовзі підозрюваному оберуть запобіжний захід / Фото поліції Львівщини