Заколов безхатченка ножицями: у Львові затримали ймовірного вбивцю – фото

У Львові в закинутій будівлі знайшли тіло безхатченка з ранами на шиї. Правоохоронці 9 лютого затримали ймовірного вбивцю та повідомили йому про підозру.
Тіло загиблого знайшли 7 лютого близько 18:00. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
До теми У Львові знайшли тіло чоловіка з ранами на шиї: поліція розслідує вбивство – фото
38-річного львів'янина підозрюють у вбивстві / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру в умисному вбивстві. Якщо його провину доведуть у суді, зловмиснику загрожуватиме від 7 до 15 років у в'язниці.
Наразі слідчі продовжують проводити досудове. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.
Безхатченка вбили ножицями / Фото поліції Львівщини
Невдовзі підозрюваному оберуть запобіжний захід / Фото поліції Львівщини