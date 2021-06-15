Залишився лише кузов: на Львівщині вщент згорів мікроавтобус – фото

15 червня 2021 , 12:27
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Джерело:

ДСНС Львівщини

У Червоноградському районі Львівщини 15 червня загорівся мікроавтобус Renault Master. Попри зусилля рятувальників, вогонь вщент знищив автівку.

Пожежа трапилась у селі Войславичі. Співробітники ДСНС гасили полум'я приблизно пів години.

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Від мікроавтобуса лишився лише обгорілий кузов

  • О 3:45 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Войславичі.
  • Вогонь спалахнув у мікроавтобусі Renault Master.
  • На місце виклику негайно виїхали співробітники ДСНС з Сокаля та села Хоробрів.
  • Пожежу локалізували о 4:16, а повністю загасили о 4:24.
  • Внаслідок займання вогонь вщент знищив авто.
  • До ліквідації пожежі залучили 4 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.
  • Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та причину виникнення займання.
Зверніть увагу! В Основ'янському районі Харкова вночі 11 червня вщент згоріли Toyota Camry та позашляховик Suzuki Grand Vitara. Також внаслідок пожежі частково постраждали 2 авто. Правоохоронці припускають, що цей інцидент трапився через підпал.


Пожежа трапилась вночі / Фото ДСНС Львівщини


Мікроавтобус повністю згорів / Фото ДСНС Львівщини


Правоохоронці проводять розслідування / Фото ДСНС Львівщини

Автор: Ольга Котів