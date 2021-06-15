Залишився лише кузов: на Львівщині вщент згорів мікроавтобус – фото

У Червоноградському районі Львівщини 15 червня загорівся мікроавтобус Renault Master. Попри зусилля рятувальників, вогонь вщент знищив автівку.
Пожежа трапилась у селі Войславичі. Співробітники ДСНС гасили полум'я приблизно пів години.
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Від мікроавтобуса лишився лише обгорілий кузов
- О 3:45 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Войславичі.
- Вогонь спалахнув у мікроавтобусі Renault Master.
- На місце виклику негайно виїхали співробітники ДСНС з Сокаля та села Хоробрів.
- Пожежу локалізували о 4:16, а повністю загасили о 4:24.
- Внаслідок займання вогонь вщент знищив авто.
- До ліквідації пожежі залучили 4 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.
- Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та причину виникнення займання.
Пожежа трапилась вночі / Фото ДСНС Львівщини
Мікроавтобус повністю згорів / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото ДСНС Львівщини