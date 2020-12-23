Митники знайшли у поштових відправленнях майже 500 пачок сигарет, які контрабандисти задекларували як цукерки. Контрабанду допоміг знайти службовий лабрадор-ретривер Джек.

Усі сигарети були без акцизних марок. Джек "винюхав" контрабанду у двох поштових відправленнях. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Галицької митниці.

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Як пес допоміг митникам знайти контрабанду

Під час контролю міжнародних поштових відправлень на митному пості "Львів-поштовий" митники виявили майже 500 пачок незадекларованих сигарет без акцизних марок.

Згідно з деклараціями, у 2 відправленнях з України до Польщі надсилали одяг та цукерки.

Проте нюх службового пса Джека контрабандистам не вдалось обдурити – лабрадор знайшов сигарети.

В одному відправленні митники знайшли 206 пачок цигарок, а в іншому – 280.

Згідно з Митним кодексом України та актами Всесвітнього поштового союзу, пересилати сигарети в міжнародних поштових та експрес-відправленнях заборонено. Тому митники вилучили усю контрабанду.



Джек знайшов контрабандні сигарети у 2 відправленнях / Фото Галицької митниці

Зверніть увагу! Службовий пес Джек вже не вперше допомагає митникам знайти контрабанду. Нещодавно він винюхав понад 500 пачок цигарок, які відправляли з України у Велику Британію.

Що загрожує контрабандистам

Митники склали протоколи про порушення митних правил за недекларування товарів. За це контрабандистам загрожує штраф у розмірі повної вартості сигарет з наступною їхньою конфіскацією. Невдовзі справу скерують до суду.



Сигарети надсилали до Польщі під виглядом цукерок / Фото Галицької митниці



Невдовзі митники скерують справу до суду / Фото Галицької митниці