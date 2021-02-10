Львівщину ще більше замете снігом: прогноз погоди у Львові та області на 11 лютого
Львівщину протягом останніх кількох днів вкрило заметами. Проте негода не вщухає. Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 11 лютого у Львові та області падатиме густий сніг.
Джерело:Львівський гідрометцентр
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Львівщині 11 лютого. Дороги Львова та області вкриють ожеледиця та замети.
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Прогноз погоди на Львівщині на 11 лютого
Синоптики прогнозують, що 11 лютого у Львові та області буде хмарно. Очікують значні опади – вночі та вранці падатиме мокрий сніг, подекуди з дощем, а вдень – сніг. Можливе погіршення видимості в опадах.
На дорогах – ожеледь та налипання мокрого снігу. Водіям та пішоходам потрібно бути максимально обережними під час руху, адже дороги також вкриють ожеледиця й снігові замети. Рівень небезпеки – "жовтий".
Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень прогнозують пориви штормового вітру 15 – 20 метрів за секунду та хуртовини.
Температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, а вдень – від 4 до 9 градусів морозу. Протягом доби атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря істотно не зміниться.
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