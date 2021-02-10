Львівщину ще більше замете снігом: прогноз погоди у Львові та області на 11 лютого

Львівщину протягом останніх кількох днів вкрило заметами. Проте негода не вщухає. Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 11 лютого у Львові та області падатиме густий сніг.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Львівщині 11 лютого. Дороги Львова та області вкриють ожеледиця та замети.

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Прогноз погоди на Львівщині на 11 лютого

Синоптики прогнозують, що 11 лютого у Львові та області буде хмарно. Очікують значні опади – вночі та вранці падатиме мокрий сніг, подекуди з дощем, а вдень – сніг. Можливе погіршення видимості в опадах.

На дорогах – ожеледь та налипання мокрого снігу. Водіям та пішоходам потрібно бути максимально обережними під час руху, адже дороги також вкриють ожеледиця й снігові замети. Рівень небезпеки – "жовтий".

Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень прогнозують пориви штормового вітру 15 – 20 метрів за секунду та хуртовини.

Температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, а вдень – від 4 до 9 градусів морозу. Протягом доби атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря істотно не зміниться.

Зважаючи на несприятливі погодні умови 11 лютого, водії та пішоходи повинні бути дуже обережними на дорогах. Водіям слід обирати помірну швидкість, що мати можливість загальмувати в разі необхідності та уникнути заносів під час руху. Пішоходам, своєю чергою, потрібно носити неслизьке взуття й переходити дороги лише пішохідними переходами. Такі прості правила можуть врятувати ваше здоров'я та життя.