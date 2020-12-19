У Трускавці на Львівщині урочисто запалили головну ялинку. Однак, тут не минулося без інцидентів – під час урочистостей з лісової красуні почав іти густий дим. Ці події трапилися у переддень святого Миколая, 18 грудня.

У Трускавці з головної ялинки пішов дим: деталі

Ялинку урочисто відкривали на центральній площі міста. Захід супроводжувався невеличким концертом, танцями та театральним дійством. Про це повідомляє місцеве видання "Варто-Галицькі новини".

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Запалення головної ялинки в Трускавці / Фото видання "Варто-Галицькі новини"

Коли організатори спробували увімкнути гірлянди, з ялинки пішов дим. Тому освітлення вимкнули. Опісля було ще кілька спроб, але щоразу результат був аналогічним.

За словами начальника відділу культури Трускавецької міськради Тетяни Татомир, сталось коротке замикання. На місце викликали відповідну службу. До 19 грудня систему освітлення пообіцяли полагодити.

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Після інциденту на місце викликали відповідну службу / Фото видання "Варто-Галицькі новини"

Додамо, що у Києві під час засвічення головної ялинки України також загорілися гірлянди, щоправда не на самій ялинці, а поряд. Вогнеборці, що працювали на місці, займання швидко ліквідували. Тому урочистості навіть не припиняли. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.