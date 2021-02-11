Вночі 11 лютого у Львові випало 35 сантиметрів снігу. Тож, щоб допомогти комунальникам боротись із заметами, працівники Львівської міськради знову вийшли з лопатами прибирати центр міста.

У Львові протягом останніх кількох днів випала рекордна кількість снігу. Місцеві комунальники працюють у посиленому режимі.

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Як працівники мерії розгрібали сніг у центрі Львова

Під час обідньої перерви працівники Львівської міськради, райадміністрацій та комунальних служб вийшли допомогти двірникам прибирати вулиці, хідники та площі міста. До прибирання могли долучитись усі охочі.

Через те, що зараз випало дуже багато опадів у Львові, охочі працівники мерії й комунальних підприємств знову долучились до прибирання вулиць в центральній частині міста. Здебільшого прибирають на найбільш прохідних вулицях, зупинках громадського транспорту,

– розповів керівник управління внутрішньої політики ЛМР Роман Яцикович.

Яцкович додав, що усіх присутніх розподілили на різні локації та роздали їм лопати. У такий спосіб працівники мерії хочуть допомогти комунальникам, які "протягом останніх днів працюють майже безперестанку".

Зверніть увагу! У Львові 11 лютого відбулось засідання комісії з надзвичайних ситуацій, на якому прийняли кілька важливих рішень, які допоможуть побороти наслідки негоди. Зокрема у Львові пропонують зробити вихідний день у п'ятницю 12 лютого.

Дивіться фото, як працівники мерії прибирали сніг у Львові / Фото Романа Балука