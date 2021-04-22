За прогнозом синоптиків Львівського гідрометцентру, на Львівщині 23 квітня буде зовсім не весняна погода. Вночі очікують заморозки, а протягом дня – мокрий сніг.

Погоду на Львівщині 23 квітня визначатиме виступ антициклону з північного заходу та вплив висотної улоговини. Вдень стовпчики термометрів не підіймуться вище 10 градусів тепла.

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Прогноз погоди на Львівщині на 23 квітня

Синоптики прогнозують, що 23 квітня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не очікують. Проте вдень падатиме невеликий дощ, а місцями – мокрий сніг.

Вночі та вранці окремі ділянки доріг вкриє ожеледиця, тож водіям та пішоходам слід бути обережними під час руху. Вітер північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду.

Синоптики попереджають, що вночі будуть заморозки – 0 – 5 градусів тепла. Вдень температура коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла.

Зверніть увагу! У ДСНС попередили, що вночі 23 квітня у західних областях будуть заморозки на поверхні ґрунту. Майже всю Україну накриють дощі.



Прогноз погоди на 21 квітня / Дані Укргідрометцентру



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу