Вночі будуть заморозки, а вдень – сніг: прогноз погоди на Львівщині на 23 квітня
За прогнозом синоптиків Львівського гідрометцентру, на Львівщині 23 квітня буде зовсім не весняна погода. Вночі очікують заморозки, а протягом дня – мокрий сніг.
Джерело:Львівський гідрометцентр
Погоду на Львівщині 23 квітня визначатиме виступ антициклону з північного заходу та вплив висотної улоговини. Вдень стовпчики термометрів не підіймуться вище 10 градусів тепла.
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Прогноз погоди на Львівщині на 23 квітня
Синоптики прогнозують, що 23 квітня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не очікують. Проте вдень падатиме невеликий дощ, а місцями – мокрий сніг.
Вночі та вранці окремі ділянки доріг вкриє ожеледиця, тож водіям та пішоходам слід бути обережними під час руху. Вітер північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду.
Синоптики попереджають, що вночі будуть заморозки – 0 – 5 градусів тепла. Вдень температура коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла.
Прогноз погоди на 21 квітня / Дані Укргідрометцентру
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