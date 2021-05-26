Замовляє найдорожчі номери та їжу й втікає: у готелях Львова та Винник помітили шахрая

У готелях Львова та Винник з'явився досвідчений шахрай. Чоловік оселяється у дорогих номерах, замовляє вишукану їжу та втікає, не оплативши рахунки.

На чоловіка вже написали заяву у поліцію. Відомо, що він живе у Львові, проте чомусь полюбляє час від часу зупинятись у готелях.

Цікаво В'їхав у Porsche і втік: у Львові водій під дією наркотиків розбив 5 авто – фото і відео

У готелях Львова та Винник помітили досвідченого шахрая

У львівських та винниківських готелях час від часу з'являється шахрай.

Журналістам стало відомим, що він живе у Львові та має 2 автівки.

36-річний чоловік систематично винаймає номери у місцевих готелях.

Він замовляє дорогі їжу та алкоголь й завжди спустошує міні-бар.

За день до завершення замовлення зловмисник просто втікає.

Нещодавно львів'янин встиг так пожити у 2 винниківських готелях.

На чоловіка написали заяву у поліцію

Керівники одного з готелів вже написали на шахрая заяву в поліцію. Наразі його вже шукають правоохоронці.

Постраждалим відомо, де саме живе чоловік. Проте у цьому помешканні львів'янина зустріти майже неможливо.

Бо громадянин Б. 1985 року народження прагне не зустрічатися з тими, кого так підступно обібрав. Адже лише з одного винниківського готелю він утік, не заплативши 2 858 гривень,

– розповіли журналісти.

Невідомо, у скількох готелях вже оселявся шахрай. Тож постраждалі, закликають своїх колег бути обачними, бо такий інцидент може трапитись з кожним із них.