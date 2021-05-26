Замовляє найдорожчі номери та їжу й втікає: у готелях Львова та Винник помітили шахрая

У готелях Львова та Винник з'явився досвідчений шахрай. Чоловік оселяється у дорогих номерах, замовляє вишукану їжу та втікає, не оплативши рахунки.
На чоловіка вже написали заяву у поліцію. Відомо, що він живе у Львові, проте чомусь полюбляє час від часу зупинятись у готелях.
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У готелях Львова та Винник помітили досвідченого шахрая
- У львівських та винниківських готелях час від часу з'являється шахрай.
- Журналістам стало відомим, що він живе у Львові та має 2 автівки.
- 36-річний чоловік систематично винаймає номери у місцевих готелях.
- Він замовляє дорогі їжу та алкоголь й завжди спустошує міні-бар.
- За день до завершення замовлення зловмисник просто втікає.
- Нещодавно львів'янин встиг так пожити у 2 винниківських готелях.
На чоловіка написали заяву у поліцію
Керівники одного з готелів вже написали на шахрая заяву в поліцію. Наразі його вже шукають правоохоронці.
Постраждалим відомо, де саме живе чоловік. Проте у цьому помешканні львів'янина зустріти майже неможливо.
Бо громадянин Б. 1985 року народження прагне не зустрічатися з тими, кого так підступно обібрав. Адже лише з одного винниківського готелю він утік, не заплативши 2 858 гривень,
– розповіли журналісти.
Невідомо, у скількох готелях вже оселявся шахрай. Тож постраждалі, закликають своїх колег бути обачними, бо такий інцидент може трапитись з кожним із них.