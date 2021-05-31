Замурзані діти, крики та мухи в їжі: патрульні склали протокол на 19-річну матір – фото

Патрульних викликали перехожі. Вони почули у будинку крики дорослих та плач дітей.

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У помешканні була повна антисанітарія

Патрульні отримали виклик у Винники на вулицю Богуна.

Небайдужі місцеві жителі, почувши крики та плач дітей, одразу викликали поліцію.

Приїхавши на місце, патрульні буди вражені тим, що побачили.

У помешканні панувала антисанітарія, навколо літали мухи, зокрема комахи повзали у тарілках з їжею.

У будинку були двоє дітей віком 10 місяців та 2 роки, їхні 19-річна мати, п'яний 24-річний тато та хвора бабця.



Патрульних викликали перехожі / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Патрульні склали на матір протокол

Патрульні зауважили, що умови проживання, які були у 2 маленьких дітей, несли небезпеку їхньому здоров'ю та життю. Тож правоохоронці склали на жінку протокол за ухилення від виконання батьківських обов'язків.

За таке правопорушення жінці може загрожувати попередження або від 850 до 1700 гривень штрафу. Патрульні повідомили про цей інцидент відділ ювенальної превенції та соцслужбу.



Правоохоронці склали на жінку протокол / Фото Патрульної поліції Львівщини