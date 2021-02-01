Запросив у гості та зарізав: на Львівщині чоловік жорстоко вбив знайомого – фото
У Бродах, що на Львівщині, 31 січня чоловік вбив свого знайомого у себе вдома. Правоохоронці затримали зловмисника. Йому загрожує до 15 років за ґратами.
Джерело: поліція Львівщини
Зловмиснику вже повідомили про підозру. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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Як чоловік вбив знайомого
- Правоохоронцям 31 січня надійшло повідомлення про те, що у квартирі одного з будинків у Бродах знайшли тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті.
- На місце події одразу виїхали правоохоронці.
- Загиблим виявився 49-річний житель райцентру. На його тілі правоохоронці виявили колото-різані рани.
- Поліцейські встановили, що чоловіка зарізав 51-річний власник квартири.
- Вдень між ними виник конфлікт, під час якого господар кілька разів вдарив гостя ножем в живіт.
Чоловік зарізав знайомого під час сварки / Фото поліції Львівщини
Що загрожує зловмиснику
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років за ґратами.
Правоохоронці затримали чоловіка. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.
Зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини
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