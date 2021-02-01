У Бродах, що на Львівщині, 31 січня чоловік вбив свого знайомого у себе вдома. Правоохоронці затримали зловмисника. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Джерело: поліція Львівщини

Зловмиснику вже повідомили про підозру. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

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Як чоловік вбив знайомого

Правоохоронцям 31 січня надійшло повідомлення про те, що у квартирі одного з будинків у Бродах знайшли тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті.

На місце події одразу виїхали правоохоронці.

Загиблим виявився 49-річний житель райцентру. На його тілі правоохоронці виявили колото-різані рани.

Поліцейські встановили, що чоловіка зарізав 51-річний власник квартири.

Вдень між ними виник конфлікт, під час якого господар кілька разів вдарив гостя ножем в живіт.



Чоловік зарізав знайомого під час сварки / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років за ґратами.

Правоохоронці затримали чоловіка. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.



Зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини