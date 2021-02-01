Запросив у гості та зарізав: на Львівщині чоловік жорстоко вбив знайомого – фото

У Бродах, що на Львівщині, 31 січня чоловік вбив свого знайомого у себе вдома. Правоохоронці затримали зловмисника. Йому загрожує до 15 років за ґратами.
Джерело: поліція Львівщини
Зловмиснику вже повідомили про підозру. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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Чоловік зарізав знайомого під час сварки / Фото поліції Львівщини
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років за ґратами.
Правоохоронці затримали чоловіка. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.
Зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини