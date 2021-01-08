На Львівщині 6 січня, у Святвечір, правоохоронці затримали 35-річного чоловіка. Він прийшов в гості до свого знайомого та зарізав його.

Чоловік зарізав свого знайомого під час сварки. Зловмиснику тепер загрожує в'язниця. Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік зарізав свого знайомого

Правоохоронцям близько 22:00 надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги.

Вони розповіли, що, прибувши на виклик в одне з сіл Самбірського району, знайшли тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті.

На місце події негайно виїхали правоохоронці.

Вони встановили, що загиблий – 27-річний місцевий житель.

На його тілі поліцейські знайшли кілька колото-різаних ран.

Правоохоронці з'ясували, що 35-річний житель району був у гостях в загиблого.

Між чоловіками виникла сварка і близько 21:30 зловмисник вбив господаря будинку.

Чоловік завдав своєму знайомому кілька ударів ножем, спричинивши поранення, від яких той помер до приїзду медиків.

Що загрожує зловмиснику

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років за ґратами.

Правоохоронці затримали чоловіка. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Слідчі продовжують проводити досудове розслідування.