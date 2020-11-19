Зарізав знайому: у Львові затримали чоловіка, причетного до вбивства – фото
У Львові 18 листопада знайшли тіло жінки у її власній квартирі. Ймовірного вбивцю затримали. У нього вилучили ніж, яким вбили львів'янку.
Тіло 44-річної львів'янки знайшли у її квартирі. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як шукали вбивцю
- Близько 11:50 поліцейським надійшло повідомлення, що у квартирі одного з будинків на вулиці Таджицькій знайшли тіло жінки.
- На місце виклику одразу виїхали правоохоронці.
- У квартирі вони оглянули тіло 44-річної львів'янки й виявили ознаки насильницької смерті – ножові поранення.
- Правоохоронці встановили, що до вбивства жінки причетний 39-річний львів'янин. Слідчі дізнались, де він переховувався, та затримали його.
- У чоловіка вилучили ніж та інші речові докази. Усі речі скерували на експертизу.
Правоохоронці знайшли на тілі жінки ножові поранення / Фото поліції Львівщини
Що загрожує зловмиснику
Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Дивіться фото затримання ймовірного вбивці / Фото поліції Львівщини
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