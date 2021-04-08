Керівник львівського заводу ЛОРТА Володимир Чаус задекларував за 2020 рік понад 6 мільйонів гривень зарплати. Завод у січні 2021 року працював в "обмеженому" режимі через нестачу фінансування. Попри це Чаус за цей місяць отримав понад 600 тисяч гривень зарплати.

У січні 2021 року працівники заводу ЛОРТА страйкували. Вони вимагали відновити роботу та виплатити заборговану зарплату за 4 місяці.

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Чаус задекларував понад 6 мільйонів гривень

За 2020 рік керівник заводу ЛОРТА задекларував понад 6,29 мільйона гривень заробітної плати та понад 176 тисяч гривень пенсії. Також Чаус подав декларацію про суттєві зміни у майновому стані – у січні 2021 року він отримав понад 629 тисяч гривень зарплати.

Згідно з декларацією Чауса, він володіє кількома об'єктами нерухомості:

1 квартирою площею 80 квадратних метрів та паркомісцем в Одесі;

2 квартирами площею 115 та 40 квадратних метрів у Львові;

3 гаражами;

недобудованим будинком у Лапаївці площею 100 квадратних метрів.

У декларації керівника заводу ЛОРТА також вказаний автомобіль Mercedes-Benz 2015 року за 1,5 мільйона гривень.

Свої заощадження Чаус зберігає готівкою. Згідно з декларацією, банківських вкладів у нього немає. Керівник заводу зберігає понад 366 тисяч гривень, 31 тисячу доларів та 30 тисяч євро. Його дружина, пенсіонерка Валентина Денисова має ще 25 тисяч доларів готівкою. Також жінка володіє квартирою у Львові площею 68 квадратних метрів.

Коротко про завод ЛОРТА