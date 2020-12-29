У Львові на засіданні міськради 29 грудня депутати визначили розмір заробітної плати мера міста Андрія Садового. Окрім цього, народні обранці затвердили розмір премій та інших виплат, які отримуватиме міський голова щомісяця.

За встановлення розміру зарплати, премій та доплат, які отримуватиме Садовий проголосували 53 депутати. Зокрема, за вислугу років мер Львова отримуватиме премію у розмірі 25% від окладу. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Яку зарплату отримуватиме Садовий на посаді мера Львова

Депутати Львівської міськради проголосували за встановлення розміру зарплати мера міста. Так, посадовий оклад Садового становитиме 16,4 тисячі гривень. Також для міського голови передбачені премії та надбавки.

У мера збережеться 25% премія за вислугу років. Також Садовий отримуватиме 50% надбавку за високі досягнення у праці. Розмір премій для міського голови розглядатимуть раз на квартал.

Також, як і всі держслужбовці, Садовий на посаді міського голови може раз на рік отримати матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки. Вона виплачуватиметься у розмірі однієї зарплати мера.

Зверніть увагу! Щомісяця Андрій Садовий жертвує 10% своєї зарплати Українському католицькому університету. Також, міський голова влітку 2020 року позбавив себе та своїх заступників премій до кінця карантину.