Зарплатна заборгованість перед гірниками – 285 мільйонів гривень: 3 шахти зупинили роботу

Заробітна заборгованість перед працівниками ДП "Львіввугілля" сягнула критичного розміру – 285 мільйонів гривень. Гірники 3 шахт "Степова" повідомили про зупинку роботи.

За словами голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, причиною виникнення заборгованості є невчасні розрахунки ПАТ "Центренерго". Гірники обіцяють вдатися до радикальних дій, якщо їм не виплатять зарплату.

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Гірникам не виплатили зарплати на 285 мільйонів гривень

Волинець розповів, що зарплатна заборгованість перед працівниками ДП "Львіввугілля" сягнула критичних 285 мільйонів гривень.

Якщо сьогодні – завтра питання розрахунку з людьми не буде вирішено, трудові колективи шахт обіцяють перейти до радикальних заходів,

– зазначив голова профспілки.

За словами Волинця, з ДП "Львіввугілля" у "Центренерго" відвантажували вугілля через фірми-одноденки. Зараз відповідальність за борги перед держшахтами посадовці перекладають з себе на ці фірми. За словами голови профспілки, серед засновників фірм-прокладок є художниця, батьки якої працювали у компаніях, пов'язаних з Коломойським.

"Весь період опалювального сезону, коли були запущені схеми, зокрема за участі фірми ТОВ "Укрвуглезбагачення груп", коли ці схеми були викриті – на посадах, серед менеджменту були й залишаються ті самі люди", – додав посадовець.

Заборгованість виникла через несплату за вугілля

За словами Волинця "Центренерго" свідомо занижувало ціну вугілля на 300 гривень на тонні, а ще 300 гривень осідали на фірмі-прокладці "Укрвуглезбагачення Груп". У підсумку компанія взагалі не розрахувалася за відвантажену продукцію, додатково заробивши 370 мільйонів гривень.

Може у владних кабінетах і готові покривати діячів-шкідників, проте депутати, журналісти, профспілковці та навіть рядові шахтарі вже знають імена учасників схематозів. Мають ці дані правоохоронні та антикорупційні відомства. То ж далі буде цікавіше,

– додав голова профспілки.

Волинець розповів, що в грудні 2020 ПАТ "Центренерго" не підтвердило пропозицію ДП "Львіввугілля" щодо постачання вугільної продукції.

"Тоді єдиним споживачем енергетичного вугілля стало ТОВ "Укрвуглезбагачення Груп". За результатами укладеного з ним договору, ДП "Львіввугілля" протягом січня – лютого 2021 року реалізувало 118 799 тонн вугільного концентрату на суму 203,6 мільйона гривень", – зазначив посадовець.

Проте, за словами Волинця, компанія не розрахувалась у повному обсязі за поставлену вугільну продукцію. Неодноразові звернення, претензії не дали позитивного результату.

"Встановлено, що причиною виникнення вищезазначеної заборгованості є непроведення вчасних розрахунків кінцевим споживачем – ПАТ "Центренерго", – підсумував голова профспілки.

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3 шахти "Степова" повідомили про зупинку роботи

Волинець також розповів, що З шахти "Степова" (ДП Львіввугілля) повідомили про зупинку роботи спочатку чотирьох, потім однієї зміни.

Ще вчора гірники Львівщини попереджали, що готові до радикальних дій у разі, якщо з ними не розрахуються по зарплатних боргах. Зарплатна заборгованість перед працівниками ДП "Львіввугілля" сягнула критичних 285 мільйонів гривень,

– додав голова профспілки.

Посадовець зазначив, що 20 квітня о 14:00 шахтарські трудові колективи об'єднання збираються на загальну нараду для напрацювання наступного плану дій.