У Львові суд виніс вирок чоловікові, який у 2019 році зарубав свою співмешканку. Зловмисник відбуватиме покарання у в'язниці протягом 10 років.

Чоловік вбив свою співмешканку у 2019 році. Суд нарешті виніс вирок злочинцю. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.

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Як чоловік зарубав свою подругу

У травні 2019 року між 43-річним жителем Зимної Води та його 33-річною співмешканкою виник конфлікт.

Під час словесної перепалки чоловік схопився за сокиру й завдав жінці численні удари по всьому тілу.

Внаслідок тяжких тілесних ушкоджень його співмешканка померла на місці сварки.

Правоохоронці невдовзі затримали зловмисника.

Який вирок виніс суд

Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 10 років у в'язниці.

Слідчі завершили досудове розслідування й скерували справу до суду. Суддя підтримав позицію прокурорів та визнав чоловіка винним. Зловмиснику призначили максимальне покарання – 10 років за ґратами.