Заснула за кермом: у Львові авто 55-річної водійки врізалось в дерево і перекинулось – відео

У Львові 17 травня трапилась карколомна ДТП – авто Audi 80 в'їхало у дерево й перекинулось на дах. 55-річна водійка розповіла патрульним, що вона просто заснула за кермом.

Аварія трапилась на вулиці Зеленій. Наразі правоохоронці намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.

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Авто 55-річної водійки перекинулось на дах

Об 11:00 на вулиці Зеленій, біля будинку №281, 55-річна львів'янка, водійка Audi 80, в'їхала в дерево.

Після цього автівка зіскочила з бордюру та перекинулась на дах.

Момент аварії потрапив на камери відеоспостереження. На відео видно, що авто проїхало на даху кілька метрів.

На місце ДТП приїхали медики та правоохоронці.

На щастя, водійка була пристебнута паском безпеки.

Тож внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Дивіться відео моменту ДТП:

Правоохоронці проводять розслідування

Жінка пояснила правоохоронцям, що аварія трапилась, бо вона просто заснула за кермом. Проте наразі правоохоронці намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.

Патрульні оформили на водійку протокол за порушення правил дорожнього руху. Їй загрожує 340 гривень штрафу або позбавлення керувати транспортними засобами на термін від 6 місяців до року.

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У Львові авто перекинулось на дах:



Аварія трапилась на вулиці Зеленій / Фото "Варта 1"



Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП / Фото "Варта 1"