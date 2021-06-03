Список митників, яких відсторонили від роботи, підготувало управління внутрішньої безпеки Держмитслужби. Таким чином виконували рішення РНБО щодо боротьби з корупцією та контрабандою.

До теми Через підозру у корупції від роботи відсторонили 46 працівників Галицької митниці

Заступники начальника Галицької митниці повернулись на посади

Держмитслужба закрила дисциплінарні провадження щодо двох заступників начальника Галицької митниці Володимира Цабака та Ярослава Скоромного. Їх відсторонили від роботи на початку квітня через можливу причетність до корупції та контрабанди.

Дисциплінарні провадження стосовно них (Цабака та Скоромного – 24 канал) наказами Держмитслужби від 20.05.2021 №348 та від 20.05.2021 №247 відповідно закриті, у зв'язку з відсутністю в діях вказаних посадових осіб дисциплінарного проступку,

– повідомили Держмитслужбі.

У Галицькій митниці 3 червня підтвердили, що відсторонені митники повернулися на свої попередні посади. Відтак Цабак продовжує працювати першим заступником начальника Галицької митниці, а Скромний – заступником начальника.

Рішення про їхнє відсторонення 2 квітня голова Держмитслужби Павло Рябікін прийняв особисто. Результати перевірок щодо відсторонених раніше 46 працівників Галицької митниці наразі невідомі.

Цікаво! 41-річний Володимир Цабак був начальником Галицької митниці з липня 2019 до жовтня 2020 року. Після цього він став першим заступником. Після Цабака обов'язки начальника Галицької митниці кілька місяців виконував 32-річний Ярослав Скромний. 30 березня 2021 року Галицьку митницю очолив ексспівробітник СБУ Андрій Колобродов.